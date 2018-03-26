NASA не сможет отправить людей на Марс вследствие трудностей выбора меню для астронавтов

Основой рациона астронавтов NASA с 1985 года стали мучные лепешки. Сейчас эксперты отмечают, что рассыпчатая структура этой пищи может являться причиной поломки оборудования корабля в ходе полета на Марс. Отмечается, что авторы проекта сейчас владеют ограниченным объёмом миссий. Из этого следует, что на МКС для дополнительных продуктов нет места. Вследствие этого специалистам нужно разработать стандартное для всех меню. Научным работникам для реализации миссии важно подобрать продукты, имеющие пятилетний срок хранения.Если эти требования не выполнят, тогда в 2030 году полет на Красную планету не состоится. Эксперты сейчас проводят проверки кислостойкой упаковки, пытаясь сохранить в выбранной продукции все витамины.