Футурологи рассказали, что ждет человечество в ближайшие 50 лет

Футурологи предсказывают, что уже в 2020-2021 году нейронные имплантаты смогут воспроизводить человеческие воспоминания, утерянные, например, при болезни Альцгеймера, а также произойдет первая пересадка искусственно выращенной почки. Относительно технологий, то ученые предрекают создание голографического TV на основе 5G.К 2025 году в Дубае обычным делом будет летающее «такси», а США будут воспроизводить до 10% солнечной энергии в мире. В то же время одежду можно будет скачать из интернета и изготовить на 3D-принтере. А до 2029 года ИИ массово заменит людей на специальностях продавцов и кассиров.Футурологи также предрекают, что к 2031 году какао-бобы практически исчезнут с лица Земли и шоколад резко взлетит в цене. А к 2034 году состоится первый полет к луне Марса Фобосу. Станет обычным делом добыча драгметаллов на астероидах. А в 2035 году на Луне будет функционировать первая колония, кроме того, ученые смогут доказать существование инопланетян.К 2049 года нормальным явлением станет синтетическое мясо, телепортация сложных белковых организмов. Кроме того, роботы и люди будут существовать без реального ограничения, а население Земли превысит 9 млрд человек.К 2067 году на Марсе уже будет создана первая человеческая колония, нормальным явлением станет заказ «дизайнерских детей», а космические аппараты в качестве топлива будут использовать антиматерию.