Египет: Президентские выборы пройдут с 26 по 28 марта

В Египте стартовала кампания выбора седьмого президента АРЕ. Данные президентские выборы в «стране пирамид» уже третьи после революции 2011 года, когда был свергнут Хосни Мубарак, правивший государством в течение 30 лет.Выборы нового президента Египта растянутся на три дня: египтяне будут голосовать в понедельник, вторник и среду. За право занять президентское кресло поспорят два кандидата. Первый - действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. 63-летний аль-Сиси, бывший фельдмаршал, стал президентом Египта благодаря военному перевороту 3 июля 2013 года, сместившему с должности Мухаммеда Мурси.Второй кандидат – лидер партии «Завтра» Муса Мустафа Муса. Позиционирующему себя как антиглобалисту и противнику внешнего влияния на внутренние дела Египта 65-летнему Мусе для победы над конкурентом в 1-м туре потребуется набрать 51 процент голосов избирателей.