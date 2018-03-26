Конгрессмены США взволнованы растущим влияние Китая в Африке

Конгрессмен Девин Нуньес сделал заявление, в котором выразил тревогу действиями КНР в Африке. Республиканец напомнил, что в Джибути недавно открылась китайская военная база «замаскированная» под логистическую компанию. Далее Нуньес выразил свои опасения: КНР намерена строить базы и вкладывать средства в инфраструктуру развивающихся стран (в частности, Африки) для воздействия на правительства данных государств.Глава разведывательного ведомства конгресса США предупредил: «мы собираемся… провести расследование в отношении КНР. Мы изучим потенциальное военное присутствие Китая во всем мире!» Законодатель сообщил, что Поднебесная постоянно увеличивает число своих подводных лодок и пытается заполучить новейшие технологии в оборонной сфере. Своё интервью изданию Fox News Нуньес завершил тирадой о том, что «Китай представляет растущую угрозу для США в сфере национальной безопасности».