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Конгрессмены США взволнованы растущим влияние Китая в Африке

Республиканец Девин Нуньес, возглавляющий в конгрессе США комитет по разведке, сообщил изданию Fox News о предстоящем расследовании. Американские конгрессмены взволнованны действиями Китая, укрепляющего своё присутствие в Африке.

Конгрессмены США взволнованы растущим влияние Китая в Африке


Конгрессмен Девин Нуньес сделал заявление, в котором выразил тревогу действиями КНР в Африке. Республиканец напомнил, что в Джибути недавно открылась китайская военная база «замаскированная» под логистическую компанию. Далее Нуньес выразил свои опасения: КНР намерена строить базы и вкладывать средства в инфраструктуру развивающихся стран (в частности, Африки) для воздействия на правительства данных государств.

Глава разведывательного ведомства конгресса США предупредил: «мы собираемся… провести расследование в отношении КНР. Мы изучим потенциальное военное присутствие Китая во всем мире!» Законодатель сообщил, что Поднебесная постоянно увеличивает число своих подводных лодок и пытается заполучить новейшие технологии в оборонной сфере. Своё интервью изданию Fox News Нуньес завершил тирадой о том, что «Китай представляет растущую угрозу для США в сфере национальной безопасности».
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Политика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 19:06
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