АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

В США хотят возобновить разработку нейтронного оружия

Заместитель руководителя Пентагона по изучению и технологиям Майк Гриффин сказал, что в следующем десятилетии нейтронное оружие станет самым перспективным для применения в космических условиях. Он считает, что данный вид вооружения эффективен, прежде всего, своей способностью выводить из строя электронику, и это очень важно в такую технологическую эпоху.

В США хотят возобновить разработку нейтронного оружия


Гриффин утверждает, что в 1990-х года американские эксперты уже изучали перспективу разработки космических противоракетных систем, которые были бы основаны на нейтронном оружии. Данная разработка могла бы быть своего рода нейтронной пушкой. Специалисты отмечает не только эффективность, но и «бесшумность» этого оружия, поскольку оно позволяет незаметно наносить вред технике противника.

Таким образом, представитель Пентагона был бы рад продолжить исследования в этом направлении, чтобы найти новые подходы к разработке этой технологии.
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Палеонтологи исследовали новый вид динозавра
Футурологи рассказали, что ждет человечество в
В Geekbench появился смартфон Huawei Y7 Pro
Захар Саленко попросил не голосовать за него в
Супруга Валерия Леонтьева Людмила Исакович просит
Египет: Президентские выборы пройдут с 26 по 28
SpaceX запустит 6 спутников FORMOSAT-7 для Тайваня
СМИ: Школьники перед смертью заплатили большие
Эксперты назвали самые популярные смартфоны по
Конгрессмены США взволнованы растущим влияние
Сторми Дэниелс, подавшая в суд на Трампа, заявила
Слухи и новости «Дома-2»: пара Саленко и Фрост
Максим Галкин прокомментировал трагедию в ТЦ
Новый седан Lincoln Continental получит откидные
Жители Кемерово планируют собраться на площади
«МТС» планирует закрыть две функции мобильного
На разработку укороченной версии самолёта SSJ 100
Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр
Российские специалисты приступили к строительству
Ученые выяснили, что соцсети негативно влияют на
Поклонники заметили, что Антон Гусев стал похожим
В США хотят возобновить разработку нейтронного
Новая прошивка MIUI 9.5 нарушает работу
Россия на протяжении 2017 года стала крупнейшим
Поклонники обеспокоены внешним видом актрисы Юлии
Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты
GIGABYTE анонсировала видеокарту GT 1030 Low
Британские власти не советуют бизнесменам
Хейтеры считают, что нормальные люди не приходят
Глава МИД КНДР планирует визит в Россию в
Просмотреть все новости