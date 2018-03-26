В США хотят возобновить разработку нейтронного оружия
Заместитель руководителя Пентагона по изучению и технологиям Майк Гриффин сказал, что в следующем десятилетии нейтронное оружие станет самым перспективным для применения в космических условиях. Он считает, что данный вид вооружения эффективен, прежде всего, своей способностью выводить из строя электронику, и это очень важно в такую технологическую эпоху.
Гриффин утверждает, что в 1990-х года американские эксперты уже изучали перспективу разработки космических противоракетных систем, которые были бы основаны на нейтронном оружии. Данная разработка могла бы быть своего рода нейтронной пушкой. Специалисты отмечает не только эффективность, но и «бесшумность» этого оружия, поскольку оно позволяет незаметно наносить вред технике противника.
Таким образом, представитель Пентагона был бы рад продолжить исследования в этом направлении, чтобы найти новые подходы к разработке этой технологии.
Гриффин утверждает, что в 1990-х года американские эксперты уже изучали перспективу разработки космических противоракетных систем, которые были бы основаны на нейтронном оружии. Данная разработка могла бы быть своего рода нейтронной пушкой. Специалисты отмечает не только эффективность, но и «бесшумность» этого оружия, поскольку оно позволяет незаметно наносить вред технике противника.
Таким образом, представитель Пентагона был бы рад продолжить исследования в этом направлении, чтобы найти новые подходы к разработке этой технологии.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:24