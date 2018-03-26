В США хотят возобновить разработку нейтронного оружия

Гриффин утверждает, что в 1990-х года американские эксперты уже изучали перспективу разработки космических противоракетных систем, которые были бы основаны на нейтронном оружии. Данная разработка могла бы быть своего рода нейтронной пушкой. Специалисты отмечает не только эффективность, но и «бесшумность» этого оружия, поскольку оно позволяет незаметно наносить вред технике противника.Таким образом, представитель Пентагона был бы рад продолжить исследования в этом направлении, чтобы найти новые подходы к разработке этой технологии.