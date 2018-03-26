Российские специалисты приступили к строительству тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5»

В центре заявили о том, что на данный момент уже есть взаимодействие со всеми предприятиями, которые должны предоставить для строительства ракеты необходимые комплектующие и материалы.Стоит напомнить, что три года назад «Роскосмос» и Центр имени Хруничева подписали договор на разработку трех носителей типа «Ангара-А5». Таким образом, в мае 2021 года с конвейера сойдет первый экземпляр ракеты, в 2024 году представят второй, а в 2025 году появится третий носитель. Первый полет, который намечен на 2021 год, собираются провести в период с августа по декабрь.Новая модификация является более «чистой» из-за компонентов, которые используются в качестве горючего. Топливной парой являются кислород и керосин. Именно такое сочетание на сегодняшний день считается самым перспективным.