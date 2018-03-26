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Российские специалисты приступили к строительству тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Стало известно, что специалисты Космического центра имени Хруничева начали создание тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Отмечается, что первый пуск модификации намечен на 2021 год.

Российские специалисты приступили к строительству тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5»


В центре заявили о том, что на данный момент уже есть взаимодействие со всеми предприятиями, которые должны предоставить для строительства ракеты необходимые комплектующие и материалы.

Стоит напомнить, что три года назад «Роскосмос» и Центр имени Хруничева подписали договор на разработку трех носителей типа «Ангара-А5». Таким образом, в мае 2021 года с конвейера сойдет первый экземпляр ракеты, в 2024 году представят второй, а в 2025 году появится третий носитель. Первый полет, который намечен на 2021 год, собираются провести в период с августа по декабрь.

Новая модификация является более «чистой» из-за компонентов, которые используются в качестве горючего. Топливной парой являются кислород и керосин. Именно такое сочетание на сегодняшний день считается самым перспективным.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:30
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