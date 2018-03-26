Глава МИД КНДР планирует визит в Россию в середине апреля

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо планирует прилететь в Москву во второй половине апреля текущего года. Пока вероятность посещения Ли Ён Хо находится в стадии проработки, но источник в посольстве РФ уже передал агентству ТАСС информацию о планах главы МИД КНДР. О повестке дня и деталях программы предстоящего визита ничего не сообщается.Добавим, что на днях появилась информация о том, что в Россию с визитом собирается и высокий чин из Южной Кореи. О намерении посетить Москву сообщил спецпосланник президента Чон Ый Ён. Прилёт в РФ спецпосланника из Южной Кореи связан с анализом последних межкорейских контактов.