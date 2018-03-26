Интернет-магазин AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж
С 9 марта по 27 марта администрация AliExpress для своих покупателей устроила акцию с 80-проценной скидкой на цены большинства своих товаров.
Администрация AliExpress напомнила, что до конца данных грандиозных распродаж осталось два дня. Акция распродаж была устроена в честь 80-летия магазина. Ими сделана скидка на 80%, являющаяся действительной на протяжении восьми дней. В свою очередь участники акции понравившийся товар должны с 19 по 27 марта добавить к себе в корзинку. После окончания распродажи по акции следует оплатить свой товар.
Администрация интернет-магазина также рассказала, что тридцатого марта на протяжении суток будет устроена распродажа по уменьшенным расценкам всего товара, непосредственно который залежался на складах. В свою очередь цены, по которым будут 30 марта реализовываться товары, будут держаться пока в секрете. Известно, что посетив в этот день интернет-магазин AliExpress, можно сделать выгодную покупку.
Администрация AliExpress напомнила, что до конца данных грандиозных распродаж осталось два дня. Акция распродаж была устроена в честь 80-летия магазина. Ими сделана скидка на 80%, являющаяся действительной на протяжении восьми дней. В свою очередь участники акции понравившийся товар должны с 19 по 27 марта добавить к себе в корзинку. После окончания распродажи по акции следует оплатить свой товар.
Администрация интернет-магазина также рассказала, что тридцатого марта на протяжении суток будет устроена распродажа по уменьшенным расценкам всего товара, непосредственно который залежался на складах. В свою очередь цены, по которым будут 30 марта реализовываться товары, будут держаться пока в секрете. Известно, что посетив в этот день интернет-магазин AliExpress, можно сделать выгодную покупку.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20