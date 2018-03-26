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Рожденные с помощью кесарева сечения дети имеют больше проблем со здоровьем – Ученые

Австралийские ученые провели масштабное исследование с участием 500000 матерей и их малышей. Они выяснили, что рожденные с помощью кесарева сечения дети имеют больше проблем со здоровьем.

Добровольцы имели возраст 20-35 лет, среди которых были особы, родившие своих наследников естественным путем без осложнений во время беременности. Также специалисты наблюдали за развитием детей до 5 лет, а дальше отметили, что медицинское вмешательство может стать причиной заражения желтухой и негативно отражается на процессе кормления.

Рожденные с помощью кесарева сечения дети имеют больше проблем со здоровьем – Ученые


Данная категория малышей имела высокие показатели нарушения метаболизма, способного стать причиной диабета и ожирения. Также у них может быть нарушен обмен веществ, появляется экзема и респираторные инфекции, чего не наблюдалось у обычных сверстников.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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