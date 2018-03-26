Рожденные с помощью кесарева сечения дети имеют больше проблем со здоровьем – Ученые

Добровольцы имели возраст 20-35 лет, среди которых были особы, родившие своих наследников естественным путем без осложнений во время беременности. Также специалисты наблюдали за развитием детей до 5 лет, а дальше отметили, что медицинское вмешательство может стать причиной заражения желтухой и негативно отражается на процессе кормления.Данная категория малышей имела высокие показатели нарушения метаболизма, способного стать причиной диабета и ожирения. Также у них может быть нарушен обмен веществ, появляется экзема и респираторные инфекции, чего не наблюдалось у обычных сверстников.