Ксения Собчак обещает женскую месть губернатору Московской области

Ксения Собчак сразу после выборов, оказалась в центре скандала по поводу закрытия полигона в Ядрово.Политик и журналистка требует закрытия мусорной свалки, ядовитые пары которой отравляют жителей окрестностей. Ксения выступила с обращением к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и тот пообещал принять соответствующие меры.Теперь Собчак заявляет, что если Воробьев нарушит свое слово, то «женская месть будет страшной».Напомним, что на минувшей неделе Собчак заявила о собственном недомогании после посещения Ядрово, но пользователи тогда связали ее состояние с предполагаемой беременностью.