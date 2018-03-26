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Ксения Собчак обещает женскую месть губернатору Московской области

В Instagram Ксени Собчак появилось фото, на котором запечатлена девочка с плакатом в поддержку действий экс-кандидата в президенты.

Ксения Собчак сразу после выборов, оказалась в центре скандала по поводу закрытия полигона в Ядрово.

Ксения Собчак обещает женскую месть губернатору Московской области

Политик и журналистка требует закрытия мусорной свалки, ядовитые пары которой отравляют жителей окрестностей. Ксения выступила с обращением к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и тот пообещал принять соответствующие меры.

Ксения Собчак обещает женскую месть губернатору Московской области

Теперь Собчак заявляет, что если Воробьев нарушит свое слово, то «женская месть будет страшной».

Напомним, что на минувшей неделе Собчак заявила о собственном недомогании после посещения Ядрово, но пользователи тогда связали ее состояние с предполагаемой беременностью.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:32
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