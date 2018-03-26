Ученые: Крупные виды животных вместе с рыбами и амфибиями скоро исчезнут из-за изменения климата и деятельности людей

Особи не могут нормально развиваться и размножаться в повышенном температурном режиме, а также они страдают от различных болезней и имеют короткий срок жизни. Человечество тоже наносит вред природе, занимаясь генетическим клонированием и другими разработками, получая непредсказуемые результаты, приводящие к необратимым процессам.Эксперты составили список представителей фауны, которые могут навсегда исчезнуть с лица земли. В будущем потомки не увидят жирафов и китов вместе с представителями семейства кошачьих и хищниками. Также это относится к обитателям морских глубин. Маленькие пресноводные тоже находятся в группе риска и могут повторить судьбу динозавров, которые сейчас нарисованы на картинках.