Ученые: Крупные виды животных вместе с рыбами и амфибиями скоро исчезнут из-за изменения климата и деятельности людей
Ученые обратили внимание на резкое сокращение представителей фауны на нашей планете, и нашли виновников такой катастрофы. Крупные виды животных вместе с рыбами и амфибиями скоро исчезнут из-за изменения климата и деятельности людей.
Особи не могут нормально развиваться и размножаться в повышенном температурном режиме, а также они страдают от различных болезней и имеют короткий срок жизни. Человечество тоже наносит вред природе, занимаясь генетическим клонированием и другими разработками, получая непредсказуемые результаты, приводящие к необратимым процессам.
Эксперты составили список представителей фауны, которые могут навсегда исчезнуть с лица земли. В будущем потомки не увидят жирафов и китов вместе с представителями семейства кошачьих и хищниками. Также это относится к обитателям морских глубин. Маленькие пресноводные тоже находятся в группе риска и могут повторить судьбу динозавров, которые сейчас нарисованы на картинках.
Особи не могут нормально развиваться и размножаться в повышенном температурном режиме, а также они страдают от различных болезней и имеют короткий срок жизни. Человечество тоже наносит вред природе, занимаясь генетическим клонированием и другими разработками, получая непредсказуемые результаты, приводящие к необратимым процессам.
Эксперты составили список представителей фауны, которые могут навсегда исчезнуть с лица земли. В будущем потомки не увидят жирафов и китов вместе с представителями семейства кошачьих и хищниками. Также это относится к обитателям морских глубин. Маленькие пресноводные тоже находятся в группе риска и могут повторить судьбу динозавров, которые сейчас нарисованы на картинках.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:40