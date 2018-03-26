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Ученые объяснили причины выпадания разноцветного снега на юге России

На территории южных регионов России отмечены факты выпадения снега желто-оранжевого цвета, и это незамедлительно стало темой для обсуждения пользователями Сети. Эксперты поспешили объяснить, что причиной для необычного оттенка послужили массовые скопления инородных тел, представленных минеральными частицами размером, не превышающим 10-15 микрон. А занесли их на территорию сильные ветра, зародившиеся в африканских пустынях.

Основное место образования мельчайших пылевых частиц - пересохшие водоемы пустынь, а так же аллювиальные отложения и некоторые сельскохозяйственные земли. Последняя крупная пылевая буря ливийской пустыни, подняла в воздух облако пыли, состоящее из мельчайших частиц. По причине их сверхмелкого размера и чрезвычайно легкому весу, данная масса пролетела многие тысячи километров, успешно преодолев расстояние до регионов Кавказа.
Ученые объяснили причины выпадания разноцветного снега на юге России


Факты с такими явлениями не единичны и происходили ранее много раз. Фиксировали их в периоды 2008 и в 2009-х годов, но слежение за ними успешно начали проводить примерно 10-15 лет назад. Из сообщений экспертов следует, что свойства такой пыли позволяют ей влиять на показатели температурного баланса планеты. Одна из причин, способность как рассеивать, так и поглощать активную солнечную радиацию, что влечет за собой похолодание. Помимо прочего, пылевым частицами свойственно становиться ядрами при конденсации водяного пара, тем самым влияя на радиационный баланс и режимы облачности.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:50
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