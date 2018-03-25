"Неудавшаяся звезда": Ученые рассказали о феномене коричневых карликов

Звезды и планеты попадают в спектр «больших тел, состоящих из космических материалов», а коричневый карлик - необычная космическая причуда, которая состоит где-то посередине. Он не сжигает водород, только подобный материал, известный как дейтерий, и поэтому он не производит света, хотя и имеет практически плотность и размер реальной звезды.Генри Рейх, который работает на канале MinutePhysics на YouTube, дал исчерпывающее изложение того, почему у коричневых карликов есть шаткая классификация, и насколько они точны.Коричневый карлик движется как звезда. В то время как планеты, как правило, строго движутся по орбите вокруг звезды, коричневый карлик может двигаться более независимо в пределах звездных скоплений, хотя нередко движется вместе с другой звездой до такой степени, что в основном находится на орбите. В этих ситуациях коричневый карлик будет в несколько раз больше массы любых планет на орбите звезды.И помимо этого существует еще одно важное различие между звездами и планетами - считается, что звезды образовались из рухнувших облаков космического газа и пыли, в то время как планеты, как правило, формируются из оставшихся материалов из создания звезды. Коричневые карлики формируют первый путь, независимо, не нуждаясь в остатках другой звезды.Несмотря на то, что среди астрономических кругов по-прежнему существуют споры о классификации коричневого карлика, но, похоже, он ближе к звезде, хотя у него нет ключевых качеств, присущих светилам. Коричневый карлик - это тело, которое образуется так же, как звезды, но не собирает достаточное количество вещества, чтобы вырасти до размера, когда он может сжигать водород и вырабатывать свет. И в этом смысле он действительно «неудавшаяся звезда», как называют этот объект некоторые ученые.