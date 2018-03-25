Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического манускрипта Исаака Ньютона

Уникальный манускрипт великого Исаака Ньютона продали его наследники еще в 1936 году на известном лондонском аукционе Сотбис в частные руки, где он и хранился до недавнего времени.В то время частными коллекционерами было приобретено много различных научных документов, представляющим огромную ценность для исследований. Однако через некоторое время многие коллекционеры пожертвовали своими приобретениями, подарив их различным научным фондам для исследований.Таким образом в Фонд химического наследия США попал уникальный манускрипт великого ученого, расшифровав который специалисты смогли понять, что речь в нем идет об изготовлении философской ртути. Это вещество считается главным компонентом в изготовлении философского камня. Ученые предполагают, что для Исаака Ньютона его уникальный манускрипт мог служить обычным справочником.