АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического манускрипта Исаака Ньютона

Эксперты Фонда химического наследия Соединенных Штатов смогли частично расшифровать алхимические тексты знаменитого ученого Исаака Ньютона. Об этом значительном событии было объявлено накануне.

Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического манускрипта Исаака Ньютона


Уникальный манускрипт великого Исаака Ньютона продали его наследники еще в 1936 году на известном лондонском аукционе Сотбис в частные руки, где он и хранился до недавнего времени.

В то время частными коллекционерами было приобретено много различных научных документов, представляющим огромную ценность для исследований. Однако через некоторое время многие коллекционеры пожертвовали своими приобретениями, подарив их различным научным фондам для исследований.

Таким образом в Фонд химического наследия США попал уникальный манускрипт великого ученого, расшифровав который специалисты смогли понять, что речь в нем идет об изготовлении философской ртути. Это вещество считается главным компонентом в изготовлении философского камня. Ученые предполагают, что для Исаака Ньютона его уникальный манускрипт мог служить обычным справочником.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Индия перенесла запуск лунного ровера на конец
В Казани обнаружен самый роскошный
В Санкт-Петербурге экстрасенсы будут выбирать
В Алтайском крае подтопило две дороги
В Ленобласти подросток погиб в трансформаторной
Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие
Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического
В компании Porsche назвали 5 своих самых быстрых
Ученые: Зубная эмаль не темнеет от использования
В Минкульте РФ отчитались о росте зарплат
В Саратове пьяный горожанин напал на фельдшера
Криптоинвесторы США должны платить налоги за
Двойник Ким Кардашьян опубликовала фото с итогом
Башкирские медики обнаружили ВИЧ-инфекцию у 100
Пережить тяжелую болезнь Сосо Павлиашвили помогли
В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла
Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о
Юрий Николаев жалеет о том, что не стал отцом
В Архангельске соль на улицах разъедает лапы
Отчеты ООН отмечают стремительную потерю
Ученые: Новые тесты развеяли мифы о приобретении
Жители Ростова обнаружили в магазине
В Qualcomm объяснили преимущества своих
В Вашингтоне проводится акция "Марш за нашу жизнь"
Роскомнадзор заблокирует более 15 млн. IP-адресов
Древние рисунки в пещерах индейцев Апачи доказали
"Неудавшаяся звезда": Ученые рассказали о
Турция испытала первые свои баллистические ракеты
Учёные: люди с психическими проблемами склонны к
Во Франции испытают загоризонтный радар
Просмотреть все новости