“Проклятые книги”: Древние знания сознательно уничтожались элитой человечества из-за боязни изменения цивилизации

Египетская “Книга Тота” хранилась у жрецов и была оставлена богом с головой ибиса, который создал письменность, и сохранил знания небесных правителей на пластинах из золота. Раньше ее переписывали атланты, после чего рукопись появилась на папирусах, а аналог бесследно исчез. Копии были уничтожены служителями храмов и инквизицией, но даже чудом уцелевшие фрагменты описывали тайны власти над различными мирами, после чего учили воскрешению мертвых и воздействию на человека, находясь от него вдали. Там большое внимание уделялось технике владения телом, позволяющей несовершенным лицам превратиться в настоящих творцов, а с помощью зеркала можно было увидеть свои внутренние грехи и очистить от них сознание. Сейчас несколько страниц артефакта хранятся в библиотеке Александрии.Труд аббата Тритемия посвящен оккультным наукам, а сам он отмечал, что изучив “Стеганографию” можно передать свою волю любой особе без гонцов даже узнику, заточенному в темнице. Он сделал много открытий в сфере телепатии и гипноза, после чего средневековые эксперты были настолько напуганы содержимым книги, что просили ее никогда не публиковать. Рукопись была сожжена в 1616 году, а краткий текст лежит в музее Берлина. Британский ученый Джон Ди, отрывший Гринвичский меридиан стал свидетелем появления существа, окруженного светом. Оно оставило ему черное зеркало, подчеркнув, что с его помощью человек сможет видеть параллельные миры и общаться с духами. Он записал свои беседы с внеземными представителями, но часть трудов украли грабители. К счастью, сохранилось достаточно рукописей, записанных на енохическом языке, где математические формулировки опережают уровень данной эпохи. Эти гости поведали, что наша планета не является полностью круглой, так как ее создавали из сфер, находящихся возле иного измерения. Между ними есть точки, позволяющие выйти в иные миры, а самый большой проход находится в Гренландии. Потому британец неоднократно просил королеву завоевать страну, чтобы получить доступ к тайне. Предмет до сих пор хранится в музее Лондона, но он не может работать, а также рядом лежат записи диалогов с незримыми посланниками.Александрийскую библиотеку основал афинский правитель Деметрий Фалерский, написавший много научных трудов, среди которых были первые описания НЛО. Всего в этом месте люди собрали 700000 бесценных книг, в которых были записаны все тайны Мироздания. Вавилонский астроном Берос рассказал о контактах с пришельцами, похожими на рыб, и передавших свои знания землянам. Жрец Манефон отрыл секреты своих собратьев, а финикиец Мокус разработал теорию атома. Там были сведения о приготовлении драгоценных металлов, которые потом тщетно искали алхимики, однако после пожара часть наследия могла оказаться в руках тайного правительства и до сих пор лежит в тайниках. Станислав де Гуайта написал рукописи, посвященные проблемам черной магии, но потомкам пришлось уничтожить их в 1897 году из-за угрозы смерти. Муссолини в конце войны приказал сжечь 80000 трудов, принадлежащих научному обществу Неаполя, среди которых были работы Леонардо да Винчи. Ученые до сих пор не могут перевести Манускрипт Войнича, не желающий открывать свои секреты смертным, а Каменная книга иероглифов возле Беломорска содержит сведения о настоящем возникновении Вселенной.