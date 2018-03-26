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По мнению Россельхознадзора, голуби несут серьезную опасность

Управление Россельхознадзора на своем сайте опубликовало информацию о том, что многочисленные уличные голуби таят в себе угрозу для человека.
По мнению Россельхознадзора, голуби несут серьезную опасность


Голуби, которые с теплом в огромных количествах появляются на улицах городов, обычно кажутся людям милыми созданиями. И дети, и взрослые с удовольствием кормят птиц. Но не догадываются, что часто птицы могут быть просто инфекционной «бомбой» - птицы переносят множество болезнетворных микробов, большая часть которых угрожает здоровью, а иногда и жизни человека.

При этом на сайте уточняется, что голуби переносят возбудителей орнитоза, которым может легко заразиться человек. Орнитоз – это острое инфекционное заболевание, когда начинается кашель, дыхательная недостаточность и одышка. Вскоре опасные бактерии разносятся по кровотоку по всему человеческому организму. Плохо то, что не только прямой контакт с заразной птицей способствует заболеванию. Легко можно заразиться, вдыхая на улице мельчайшие частички-«отходы» с голубя: фекалии, слизь, пух и перья. Многие птицы от орнитоза погибают.

Чтобы не заразиться орнитозом, нужно стараться не ходить вблизи скопления голубиных стай, а также не допускать контакты с птицами, особенно детям.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:00
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