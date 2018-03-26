По мнению Россельхознадзора, голуби несут серьезную опасность

Голуби, которые с теплом в огромных количествах появляются на улицах городов, обычно кажутся людям милыми созданиями. И дети, и взрослые с удовольствием кормят птиц. Но не догадываются, что часто птицы могут быть просто инфекционной «бомбой» - птицы переносят множество болезнетворных микробов, большая часть которых угрожает здоровью, а иногда и жизни человека.При этом на сайте уточняется, что голуби переносят возбудителей орнитоза, которым может легко заразиться человек. Орнитоз – это острое инфекционное заболевание, когда начинается кашель, дыхательная недостаточность и одышка. Вскоре опасные бактерии разносятся по кровотоку по всему человеческому организму. Плохо то, что не только прямой контакт с заразной птицей способствует заболеванию. Легко можно заразиться, вдыхая на улице мельчайшие частички-«отходы» с голубя: фекалии, слизь, пух и перья. Многие птицы от орнитоза погибают.Чтобы не заразиться орнитозом, нужно стараться не ходить вблизи скопления голубиных стай, а также не допускать контакты с птицами, особенно детям.