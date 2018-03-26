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Перевод часов на летнее время негативно влияет на состояние кожи

Дерматологи сделали вывод, что перевод часов людьми на летнее время негативным образом может сказываться на состоянии их здоровья. Сигнализировать про внутренние проблемы первой начинает кожа.

Перевод часов на летнее время негативно влияет на состояние кожи

Долгое время специалисты имели разное мнение в вопросе влияния на здоровье людей перевода часов. Однако новые данные свидетельствуют, что такого рода перевод времени очень негативно сказывается на состоянии человеческого организма. Кожа также страдает от вынужденного стресса. Дерматологи сделали вывод, что перестройка организма человека после перевода часов людьми на летнее время организму дается непросто. Это ведёт к временным проблемам с так называемыми биологическими часами. Вследствие недосыпа могут возникать проблемы с кожей, приводящие к преждевременному старению.

Эксперты в этот период советуют уделять больше внимания питанию, увлажнению эпидермиса, отшелушиванию мертвых клеток, для предотвращения сухости и появления угрей.
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dzen / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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