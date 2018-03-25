Исследователи: Дети из состоятельных семей ощущают больше контроля над своей жизнью

Специалисты пришли к выводам, что дети, которые чувствуют себя более уверенно благодаря экономическому положению их семьи, как правило, достигают большего академического и профессионального успеха, а также имеют меньше проблем со здоровьем.Исследование проводилось Дарой Шифрэр, профессором социологии из Колледжа либеральных искусств и наук Университета Портленда (ПГУ). Используя данные о 16 450 американских восьмиклассников, опрошенных для Национального исследования по продольному образованию в 1988 и 1990 годах, Шифрэр изучила, какой фактор социально-экономического статуса – образование родителей, семейный доход, раса и род занятий – оказывает наибольшее влияние на ощущение ребенка контроля над своей жизнью и почему.Полученные данные свидетельствуют о том, что дети с более высоким социально-экономическим статусом чаще владеют чувством контроля, во многом потому, что родители чаще обсуждают с ними школьные темы, в их домах больше книг и других ресурсов, они получают более высокие оценки, с большей вероятностью посещают частную школу, их друзья более ориентированы на учебу, и в школе они чувствуют себя в полной безопасности.Дара Шифрэр считает, что данное исследование позволяет социологам лучше понять, как семейный доход влияет на развитие ребенка.