АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Яна Рудковская поразила своей лезгинкой на коньках

Продюсер Яна Рудковская поразила пользователей, станцевав лезгинку на льду.

Рудковская сейчас активно публикует фотографии с отдыха на Мальдивах. Недавно звезда выложила видео, на котором танцует на песке под новый хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Однако подписчики написали, что танцевать под такую музыку очень просто.

Яна Рудковская поразила своей лезгинкой на коньках

Поэтому продюсер решила показать, на что она способна. Яна опубликовала видеоролик, на котором танцует лезгинку на коньках. При этом Рудковская отметила, что у нее хоть фамилия не Плющенко, но она всегда с ним рядом.

Поклонники были поражены талантами звезды. Многие удивились, как Яна могла найти на Мальдивах ледовый каток. Танец Рудковской был засыпан многочисленными хвалебными комментариями. Пользователи также добавили, что она катается на коньках не хуже своего знаменитого супруга.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
AliExpress предлагает купить Xiaomi Mi A1 дешевле
Google вложит 300 миллионов долларов в поддержку
Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить
Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях
В апреле в России стартуют продажи китайского
Исследователи: Дети из состоятельных семей
Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже
На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с
Анастасия Волочкова выразила соболезнования
Toyota прогнозирует замену дизельных автомобилей
Слухи и новости «Дома-2»: Лена Хромина больше не
Кайли Дженнер поразила фанатов плоским животом
В сеть выложили рендеры «заряженной» и новой
Facebook тайно собирает данные звонков и
Ученые выделили регионы, которые может накрыть
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала
Алексей Воробьёв с детства привык есть сыр на
Канадец сорвал джек-пот и заработал 12 миллионов
Рита Дакота рассказала поклонникам о своем
Алексей Кудряшов попросил девушек не вставать
Девушка из Нижнего Новгорода в честь 30-летия
В продажу вышла материнская плата Supermicro
Певица Бейонсе порадовала поклонников благородным
ЗОЖ вызывает у Юлии Высоцкой невольную агрессию
Лена Хромина впала в депрессию из-за ухода
ИИ Microsoft Bing смог угадать практически всех
Глюкоза посылает своим поклонникам в Instagram
Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей
В Челябинской области ученые нашли артефакты с
Телезрители уверены, что Илья Яббаров выбрал себе
Просмотреть все новости