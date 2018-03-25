Яна Рудковская поразила своей лезгинкой на коньках

Рудковская сейчас активно публикует фотографии с отдыха на Мальдивах. Недавно звезда выложила видео, на котором танцует на песке под новый хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Однако подписчики написали, что танцевать под такую музыку очень просто.Поэтому продюсер решила показать, на что она способна. Яна опубликовала видеоролик, на котором танцует лезгинку на коньках. При этом Рудковская отметила, что у нее хоть фамилия не Плющенко, но она всегда с ним рядом.Поклонники были поражены талантами звезды. Многие удивились, как Яна могла найти на Мальдивах ледовый каток. Танец Рудковской был засыпан многочисленными хвалебными комментариями. Пользователи также добавили, что она катается на коньках не хуже своего знаменитого супруга.