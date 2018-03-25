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С приходом весны Виктория Дайнеко захотела пополнить свой гардероб парой новых платьев

Певица Виктория Дайнеко рассказала в сети, что с приходом весны у неё появилось непреодолимое желание пополнить свой гардероб парой новых платьев. Ещё больше на покупку её вдохновила фотография Анджелины Джоли в розовом фатиновом наряде.

С приходом весны Виктория Дайнеко захотела пополнить свой гардероб парой новых платьев

Виткория Дайнеко, так же, как и остальные граждане России, с нетерпением ждёт наступления полноценной весны, о чём не раз упоминала в своих Instagram-публикациях. Сейчас же певица с уверенностью заявляет, что весеннему настроению быть. Это она поняла, наткнувшись в Сети на снимок известной красавицы Анджелины Джоли в нежном наряде из розового фатина.

Виткория Дайнеко написала в своём микроблоге, что с приходом первого весеннего тепла у неё появилось непреодолимое желание пополнить свой гардероб новым платьем, а может быть даже и не одним. В комментариях поклонники отметили, что красивые наряды для женщины являются своеобразным лекарством и волшебной палочкой, которая в момент может поднять настроение, поэтому советовали той не раздумывать, а отправляться за покупками.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:51
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