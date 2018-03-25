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Лена Хромина тяжело переживает уход Саймона Марданшина из «Дома-2»

Участница реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что очень тяжело переживает уход Саймона Марданшина с проекта, и постоянно ищет его взглядом.

Лена Хромина тяжело переживает уход Саймона Марданшина из «Дома-2»

В момент изгнания Сэма с телепроекта «Дом-2» Лена Хромина уверяла окружающих, что так и нужно, и что ей будет без него легче, ведь это наказание за все его поступки и поведение в целом.

Однако теперь, когда парня уже нет на Поляне, Хромина поняла, как ей тяжело без него. Так, по словам участницы, теперь она валяется в кровати до обеда, ведь не видит смысла просыпаться. Ранее Лена вставала раньше, чтобы приготовить возлюбленному завтрак, а теперь она и сама ничего не ест, так как утратила интерес ко всему.

«Я впала в депрессию, у меня истерическое состояние. Я ловлю себя на мысли, что это болезнь. Это как зависимость. Наркозависимость», - объяснила свое состояние Хромина.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:36
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