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Фанаты Антона Шоки уверены, что Марго Овсянникова издевается над парнем

Поклонники участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Шоки обвиняют Маргариту Овсянникову в том, что она издевается над ним.

Шоки, как только попал на проект, сразу же обзавелся армией фанатов. Этому послужила его приятная внешность, а также жалостливая история о том, что он сирота. Поэтому теперь поклонники молодого человека отстаивают честь своего кумира при любой возможности.

Фанаты Антона Шоки уверены, что Марго Овсянникова издевается над парнем

Поклонники Антона уверены, что Марго издевается над ним, так как она при любой возможности готова бросить его и уехать с Романом Гриценко в отель без камер, не исключая возможности интимной близости. Фанатом не понятно, зачем было целоваться с Шоки, если хочется отношений с другим парнем.

Однако Роме она не нужна, поэтому Овсянникова и держится за Антона. Поэтому поклонники советуют участнику не влюбляться и не делать глупости, чтобы потом не быть обманутым.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:31
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