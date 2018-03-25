США планируют перебросить на Украину миллионы «вулканических беженцев»

Каждую неделю Йеллоустонский вулкан сотрясает примерно по 50 подземных микротолчков, однако вероятность начала полноценного извержения оценивается как 1 к 730 тыс., отмечают эксперты Йеллоустонской вулканической обсерватории. Впрочем, никто не исключает случайных ослаблений подземных слоев, когда магму может поддавить снизу.Тогда правительству США необходимо приступить к масштабной эвакуации миллионов "вулканических беженцев", пишет портал "Свободной прессы". Аналитики предлагают разместить на территории союзников гигантские кластеры по хранению продуктов питания, однако перемещаться 200 млн человек в Азию или Африку США не планируют.