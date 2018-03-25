АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Елена Темникова решила последовать советам поклонников во время выбора сценических нарядов

Звезды часто игнорируют мнение обычных людей, не имеющих возможности носить модные бренды. Елена Темникова решила последовать советам поклонников во время выбора сценических нарядов, опубликовав фото в Instagram.

Исполнительница показала им несколько вариантов, отметив, что постаралась создать женственный образ. Она решила забыть про привычный спортивный стиль и поразить зрителей интересным внешним видом. Подписчики сразу обратили внимание на необычный крой темного пиджака, дополненного лосинами и туфлями с украшениями.

Елена Темникова решила последовать советам поклонников во время выбора сценических нарядов


Они остановили свой выбор на этом наряде, хотя немного посмеялись над обувью Елены Темниковой, рекомендуя ей подобрать сюда другие варианты. Пока пользователи сетей не знают, в каком виде артистка выступит на концерте, так что с нетерпением ждут новые сюжеты.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
AliExpress предлагает купить Xiaomi Mi A1 дешевле
Google вложит 300 миллионов долларов в поддержку
Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить
Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях
В апреле в России стартуют продажи китайского
Исследователи: Дети из состоятельных семей
Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже
На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с
Анастасия Волочкова выразила соболезнования
Toyota прогнозирует замену дизельных автомобилей
Слухи и новости «Дома-2»: Лена Хромина больше не
Кайли Дженнер поразила фанатов плоским животом
В сеть выложили рендеры «заряженной» и новой
Facebook тайно собирает данные звонков и
Ученые выделили регионы, которые может накрыть
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала
Алексей Воробьёв с детства привык есть сыр на
Канадец сорвал джек-пот и заработал 12 миллионов
Рита Дакота рассказала поклонникам о своем
Алексей Кудряшов попросил девушек не вставать
Девушка из Нижнего Новгорода в честь 30-летия
В продажу вышла материнская плата Supermicro
Певица Бейонсе порадовала поклонников благородным
ЗОЖ вызывает у Юлии Высоцкой невольную агрессию
Лена Хромина впала в депрессию из-за ухода
ИИ Microsoft Bing смог угадать практически всех
Глюкоза посылает своим поклонникам в Instagram
Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей
В Челябинской области ученые нашли артефакты с
Телезрители уверены, что Илья Яббаров выбрал себе
Просмотреть все новости