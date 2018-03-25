Елена Темникова решила последовать советам поклонников во время выбора сценических нарядов

Исполнительница показала им несколько вариантов, отметив, что постаралась создать женственный образ. Она решила забыть про привычный спортивный стиль и поразить зрителей интересным внешним видом. Подписчики сразу обратили внимание на необычный крой темного пиджака, дополненного лосинами и туфлями с украшениями.Они остановили свой выбор на этом наряде, хотя немного посмеялись над обувью Елены Темниковой, рекомендуя ей подобрать сюда другие варианты. Пока пользователи сетей не знают, в каком виде артистка выступит на концерте, так что с нетерпением ждут новые сюжеты.