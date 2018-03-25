Елена Темникова решила последовать советам поклонников во время выбора сценических нарядов
Звезды часто игнорируют мнение обычных людей, не имеющих возможности носить модные бренды. Елена Темникова решила последовать советам поклонников во время выбора сценических нарядов, опубликовав фото в Instagram.
Исполнительница показала им несколько вариантов, отметив, что постаралась создать женственный образ. Она решила забыть про привычный спортивный стиль и поразить зрителей интересным внешним видом. Подписчики сразу обратили внимание на необычный крой темного пиджака, дополненного лосинами и туфлями с украшениями.
Они остановили свой выбор на этом наряде, хотя немного посмеялись над обувью Елены Темниковой, рекомендуя ей подобрать сюда другие варианты. Пока пользователи сетей не знают, в каком виде артистка выступит на концерте, так что с нетерпением ждут новые сюжеты.
Исполнительница показала им несколько вариантов, отметив, что постаралась создать женственный образ. Она решила забыть про привычный спортивный стиль и поразить зрителей интересным внешним видом. Подписчики сразу обратили внимание на необычный крой темного пиджака, дополненного лосинами и туфлями с украшениями.
Они остановили свой выбор на этом наряде, хотя немного посмеялись над обувью Елены Темниковой, рекомендуя ей подобрать сюда другие варианты. Пока пользователи сетей не знают, в каком виде артистка выступит на концерте, так что с нетерпением ждут новые сюжеты.