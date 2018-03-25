Кита Харингтогна нашли пьяным после вечера в парижском клубе
Кит Харингтон, являющийся звездой «Игры престолов», слегка «перестарался» на вечеринке в ночном французском клубе. Актёр бродил босиком по улицам Парижа в нетрезвом состоянии.
Фанаты заметили Харингтона в компании друга в одном из местных клубов. После затянувшихся практически до утра посиделок, друзья отправились ловить такси. Но поймать автомобиль в предрассветное время оказалось непросто. Хрингтон начал бродить по улицам пошатываясь, при этом с трудом удерживая равновесие. В этот момент рядом оказались папарацци. Знаменитость не спасло даже то, что уже подъехало такси. Фотокамеры журналистов оказались быстрее, и скандальные публикации успели просочиться в Сеть.
Недавно Кит поскандалил в баре Нью-Йорка. Где актер, основательно набравшись, приставал к посетителям заведения. После чего артист направился в бильярдную, но игроки его не приняли в свою компанию. Однако актёр начал из их рук вырывать кий, а также бросаться шарами.
Фанаты заметили Харингтона в компании друга в одном из местных клубов. После затянувшихся практически до утра посиделок, друзья отправились ловить такси. Но поймать автомобиль в предрассветное время оказалось непросто. Хрингтон начал бродить по улицам пошатываясь, при этом с трудом удерживая равновесие. В этот момент рядом оказались папарацци. Знаменитость не спасло даже то, что уже подъехало такси. Фотокамеры журналистов оказались быстрее, и скандальные публикации успели просочиться в Сеть.
Недавно Кит поскандалил в баре Нью-Йорка. Где актер, основательно набравшись, приставал к посетителям заведения. После чего артист направился в бильярдную, но игроки его не приняли в свою компанию. Однако актёр начал из их рук вырывать кий, а также бросаться шарами.