Певица Бейонсе порадовала поклонников благородным образом

Звезда решила выбрать платье молочного цвета с рюшами, дополнив его стильными прозрачными туфлями и украшениями. Исполнительница накрасила губы темной помадой, чтобы немного оттенить лицо, а фанаты сразу забросали ее комплиментами. Недоброжелатели отметили, что Бейонсе после рождения наследников сильно поправилась, так что ей пора переходить на диету.Пользователи сетей были рады, что артиста выбрала для себя фасон, подходящий ей по возрасту. Сейчас она стала прекрасной и скромной особой, чего нельзя сказать о прошлых снимках с оголенными частями тела. Перед этим поклонники раскритиковали ее золотое платье, которое просто трещало по швам из-за маленького размера.