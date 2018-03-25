NASA строит вторую платформу для запуска межпланетной ракеты SLS

В то время как «новая стартовая платформа» может казаться более скучной, чем внеземные роверы и космические зонды космического агентства, это очень важно для нынешней космической ракеты SLS, которая в один прекрасный день доставить на Марс астронавтов.В настоящее время у NASA есть одна стартовая платформа, предназначенная для SLS, но есть некоторые ошибки, которые нужно доработать - сначала нужно было модифицировать платформу, поскольку она не была предназначена не для SLS, а для утилизированной ракеты, называемой Арес 1, на которой планировалось доставить астронавтов на Луну.И в связи с этим платформа запуска может поддерживать только один запуск SLS, и этот первый запуск должен быть тестовым запуском. Для переподготовки платформы к полному запуску ракеты потребуется еще три года. Поэтому глава NASA Роберт Лайтфут, который уходит в отставку в конце следующего месяца, попросил 300 миллионов долларов на постройку второй платформы, чтобы избежать этих трех лет ремонта.В результате ракета SLS попадет в воздух еще раньше, как только пройдет испытательный полет. Планы NASA состоит в том, чтобы приземлить SLS на астероидах и, в конечном счете, на Марс, прежде чем запускать ракеты дальше, чтобы нести другие научные зонды в более отдаленные места за меньшее время.Если SpaceX не доставит астронавтов на Марс первая на своей ракете BFR, SLS, скорее всего, будет космическим кораблем, который, наконец, выполнит эту работу. Первый беспилотный испытательный полет SLS запланирован на следующий год.