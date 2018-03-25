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Сергей Лазарев поведал, что попал на сцену окольными путями

В эфире шоу «Сегодня вечером» чествовали Юрия Николаева. В начале телепередачи на экране демонстрировали архивные видео, на которых показали, как нынешнее аксакалы шоу-биза делали свои первые шаги на большой сцене в программе Юрия Николаева, одним из которых был и Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев поведал, что попал на сцену окольными путями


Кареглазый мальчишка просто «порвал» зал исполнив романс «Очи черные». Как выяснилось, Сергей пробирался на сцену окольными путями. Певец вспоминает, что однажды он покупал хлеб у общительной продавщицы, которая решила познакомить мальчика со своей внучкой. На снимке его потенциальная знакомая была запечатлена на сцене. Работница прилавка начала хвастаться и поведала Сергею, что девочка выступает в коллективе «Непоседы».

Лазареву удалось пройти прослушивание в ансамбль, после чего начался путь его звёздной карьеры. На «Утренней звезде» артист уже выступал сольно. Невзирая на то, что у мальчика начал ломаться голос, Сергей всё равно победил.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:18
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