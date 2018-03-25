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Порошенко заявил о «разоблачении» Саакашвили и Савченко

По мнению Петра Порошенко, следует для спецслужб в учебниках писать об украинской экс-героине Надежде Савченко, а также одесском губернаторе Михаиле Саакашвили.

Порошенко заявил о «разоблачении» Саакашвили и Савченко


Порошенко заметил, что СБУ два месяца проводила две операции, направленные на разоблачение и захват этих политиков. По его словам, данные события должны быть занесены в учебники как «блестящее разоблачение». Порошенко считает, что «разоблаченные» политики планировали устроить в государстве переворот. У властей имеются доказательства, что Савченко и Саакашвили являются «марионетками» Путина. В рамках аккаунта Facebook Михаил Саакашвили поделился своим мнением. Экс-губернатор прозвал Порошенко вруном, который не имеет ничего святого.

Михаил Саакашвили потребовал, чтобы службы Киева довели до конца это дело. По словам экс-главы Одесской области, отстояв свою честь в суде, он посетит в следующий раз учреждение по делу «разоблачения экс-президента Украины».
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:10
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