Порошенко заявил о «разоблачении» Саакашвили и Савченко

Порошенко заметил, что СБУ два месяца проводила две операции, направленные на разоблачение и захват этих политиков. По его словам, данные события должны быть занесены в учебники как «блестящее разоблачение». Порошенко считает, что «разоблаченные» политики планировали устроить в государстве переворот. У властей имеются доказательства, что Савченко и Саакашвили являются «марионетками» Путина. В рамках аккаунта Facebook Михаил Саакашвили поделился своим мнением. Экс-губернатор прозвал Порошенко вруном, который не имеет ничего святого.Михаил Саакашвили потребовал, чтобы службы Киева довели до конца это дело. По словам экс-главы Одесской области, отстояв свою честь в суде, он посетит в следующий раз учреждение по делу «разоблачения экс-президента Украины».