ВВС Соединённых Штатов нанесли удары по террористам на юге Ливии

Самолеты нанесли удары в Ливии по зданию в районе города Убару. Там совещались главари террористических группировок. Во время атаки были убиты пара главарей экстремистов. Данная информация была подтверждена представителем Африканского командования ВС Соединённых Штатов. Мухаммед ас-Салак заявил, что США не откажутся от миссии, направленной на разрушение и уничтожение террористических организаций, обеспечение стабильности в регионе.Имеется информация, что такого рода операцию проводили при координации действующего Правительства национального согласия Ливии и Соединённых Штатов в рамках осуществляемого стратегического сотрудничества двух государств в борьбе против терроризма.