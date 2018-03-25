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ВВС Соединённых Штатов нанесли удары по террористам на юге Ливии

Мухаммед ас-Салак, являющийся официальным представителем Президентского совета Ливии, заявил, что самолеты американских ВВС нанесли несколько ударов непосредственно по позициям террористов на территории южной части Ливии.

ВВС Соединённых Штатов нанесли удары по террористам на юге Ливии


Самолеты нанесли удары в Ливии по зданию в районе города Убару. Там совещались главари террористических группировок. Во время атаки были убиты пара главарей экстремистов. Данная информация была подтверждена представителем Африканского командования ВС Соединённых Штатов. Мухаммед ас-Салак заявил, что США не откажутся от миссии, направленной на разрушение и уничтожение террористических организаций, обеспечение стабильности в регионе.

Имеется информация, что такого рода операцию проводили при координации действующего Правительства национального согласия Ливии и Соединённых Штатов в рамках осуществляемого стратегического сотрудничества двух государств в борьбе против терроризма.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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