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Ученые: Употребление разных видов хлеба не изменяет микрофлору организма

Израильские ученые отметили, что употребление разных видов хлеба не изменяет микрофлору организма. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Во время исследования 20 добровольцев выбрали для себя питание с включением черного или белого хлеба, после чего изменяли свои предпочтения. Специалисты следили за состоянием здоровья участников и заметили одинаковые показатели, несмотря на различие продуктов.

Ученые: Употребление разных видов хлеба не изменяет микрофлору организма


Пока ученые не могут ответить на вопросы, связанные с работой бактерии, отвечающих за переработку углеводов. Они выяснили, что разный хлеб был полезен для определенной категории лиц, но нужно провести дальнейшие опыты, чтобы понять, какой вид принесет пользу для человека.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:27
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