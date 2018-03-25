Ученые: Употребление разных видов хлеба не изменяет микрофлору организма

Во время исследования 20 добровольцев выбрали для себя питание с включением черного или белого хлеба, после чего изменяли свои предпочтения. Специалисты следили за состоянием здоровья участников и заметили одинаковые показатели, несмотря на различие продуктов.Пока ученые не могут ответить на вопросы, связанные с работой бактерии, отвечающих за переработку углеводов. Они выяснили, что разный хлеб был полезен для определенной категории лиц, но нужно провести дальнейшие опыты, чтобы понять, какой вид принесет пользу для человека.