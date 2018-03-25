Ученые: Употребление разных видов хлеба не изменяет микрофлору организма
Израильские ученые отметили, что употребление разных видов хлеба не изменяет микрофлору организма. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Во время исследования 20 добровольцев выбрали для себя питание с включением черного или белого хлеба, после чего изменяли свои предпочтения. Специалисты следили за состоянием здоровья участников и заметили одинаковые показатели, несмотря на различие продуктов.
Пока ученые не могут ответить на вопросы, связанные с работой бактерии, отвечающих за переработку углеводов. Они выяснили, что разный хлеб был полезен для определенной категории лиц, но нужно провести дальнейшие опыты, чтобы понять, какой вид принесет пользу для человека.
Во время исследования 20 добровольцев выбрали для себя питание с включением черного или белого хлеба, после чего изменяли свои предпочтения. Специалисты следили за состоянием здоровья участников и заметили одинаковые показатели, несмотря на различие продуктов.
Пока ученые не могут ответить на вопросы, связанные с работой бактерии, отвечающих за переработку углеводов. Они выяснили, что разный хлеб был полезен для определенной категории лиц, но нужно провести дальнейшие опыты, чтобы понять, какой вид принесет пользу для человека.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:27