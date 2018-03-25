Ученые разработали состав препарата для борьбы с рассеянным склерозом

Данное заболевание вынуждает иммунитет человека повреждать нервные окончания. Результат очень неблагоприятен для больного, появляются серьезные симптомы, выраженные плохим зрением, проблемами с координацией, ухудшаются интеллектуальные способности, появляется депрессия. Изначально это эпизодические обострения. Но достаточно пройти десятку лет и недуг начиная с прогрессирования, постепенно переходит к вторично-прогрессирующей форме. Происходит учащение ухудшения здоровья с переходом в хроническую форму.Медиками Франции, Великобритании, Швейцарии, США и Канады разработан сипонимод, снижающий количественный состав лимфоцитов, благодаря чему создается преграда иммунитету попыткам разрушить нейроны. Данное лекарство способствует так же возможности оболочки миелина регенерировать, тем самым усиливая защиту волокна.Создатели делятся результатами испытаний, после проведения финальной фазы испытаний в 292 исследовательских клинических центрах. Испытали возможности препарата 1099 человек, возрастом от от 18 до 60 лет. Показатели сравнивали с группой, которая принимала плацебо, в данную категорию вошли 546 участников. Пациентов раз в три месяца обследовали и ежегодно делали МРТ мозга. В итоге доказано, что ухудшение состояния принимавших сипонимод было меньше на 20%.