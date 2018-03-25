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Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
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Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев

Многие люди замечают необычные способности домашних питомцев, которые отличаются умом и не испытывают потребности в таком контакте. Специалисты считают кошек внеземными существами, пришедшими на нашу планету с Сириуса, которые имеют в организме геном пришельцев.

Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев


Можно рассматривать эту информацию, как фантастику, однако история сохранила много документов о животных, появившихся после Большого потопа. Легенды говорят, что они были созданы богами, а ученые до сих пор не знают, откуда появились пушистые красавцы, обладающие сверхспособностями. Больше всего сведений сохранилось в египетских папирусах, потому что древние жители считали их божествами и возводили в честь кошек храмы, а также мумифицировали их после смерти. Жрецы знали многие тайны своих любимцев, прибывших на Землю вместе со своими небесными владыками. Возможно, в космическом пространстве есть цивилизация внеземных существ, которые обладали высоким сознанием и духовностью, но также могли менять формы своих тел, не имеющих большой плотности. Потому богиня Баст изображается с головой зверя и фигурой женщины. Кроме того, кошки имели доступ к тайным помещениям в пирамидах и храмах, куда людям вход был воспрещен.

Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев


Во время раскопок ученые нашли много небольших дверей, предназначенных для особей, которые отдыхали в комнатах, где время изменяло свое течение. Это позволяло небесным путешественникам попасть на родную планету или в параллельный мир, после чего они передавали богам земные просьбы. Никто уже не сомневается в кошачьем ясновидении, помогающим животным рассмотреть энергетику предметов и человека, а дальше они сразу начинают убирать лишний негатив. Такие способности использовали атланты, прекрасно знающие генную инженерию. Они помогли питомцам впитывать плохие импульсы своими телами, но после перемен помощники стали быстро стареть и умирать, хотя раньше могли достичь 100-летия. Грациозные хищники могут найти дорогу домой, отлично ориентируясь в незнакомых местах, но до сих пор ученые не могут найти ответы на вопросы, кающиеся этих факторов.

Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев


Кот Пино вернулся к хозяину, преодолев 200-километровый маршрут, хотя был измучен и имел раны на теле. Эксперты сначала скептически отнеслись к сообщениям СМИ, после чего решили провести исследования и понять причину поведения особей. Оказалось, что они имеют шестое чувство, помогающее найти нужную дорогу. Американский ученый Морель вживил электроды с датчиками в головной мозг четверолапых добровольцев, находившиеся в местах, отвечающих за зрение. Даже с закрытыми глазами у кошек импульсы продолжали возникать в органе, но при этом они подавали звуковые сигналы, недоступные для человеческого слуха. Большинство нервных клеток сразу реагировали на такие процессы, так что специалисты сделали выводы, что эти создания имеют высокую акустическую чувствительность. Раньше они даже не подозревали, насколько сложен организм домашних помощников, имеющих зрение лучше человеческого в шесть раз. Они могут узнать хозяина на 100-метровом расстоянии и спокойно реагируют на солнечный свет, вот только в темноте ориентиром животных становится орган слуха.

Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев


Также это относится к усам и бровям вместе с небольшими волосками на лапах. Сначала ученые предполагали, что они относятся к второстепенным физиологическим особенностям, но потом заметили, что кошки впадают в депрессию, если лишаются таких необходимых дополнений, а также не могут без них выйти из темного помещения. Благодаря их способностям приземления на конечности, при этом вращая хвостом, чтобы изменить положение туловища и правильно держать голову, эксперты смогли помочь астронавтам. Когда они находятся в состоянии невесомости, ноги делают аналогичные движения, позволяя сохранить комфортное состояние. После таких открытий многие специалисты назвали кошек инопланетянами, а также отметили, что внеземные особи отличаются от своих собратьев выразительным взглядом и умом, но еще они любят общаться с людьми и могут появляться в их снах. Также питомцы быстро читают мысли владельцев, заранее замечая грозящие им опасности. Есть много случаев, когда эти красавцы спасали людские жизни или могли исцелить человека от головных болей, высокого давления и артрита. Некоторые внеземные хищники могут проявлять агрессию и специально причинять ущерб, пытаясь завоевать территорию и избавиться от соперников.

Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев


Славяне тоже обожествляли кошек, о чем красноречиво говорит перечень их покровителей. Земляное животное является хранителем кладов и показывает свои мерцающие глаза под почвой, если в этом месте спрятаны ценности. Баюн может лишить силы любого храбреца, посмевшего поймать его с помощью песен или заклинаний, а Люб бережет брачное ложе супругов, и всегда выглядит в виде рыжего кота с большими ушами и стрелолистом в зубах. Его противником был черный собрат с веткой белены, ссоривший пару и не дающий им возможность зачать потомство. Коловерши всегда были слугами домового и могли принести хозяину чужие припасы или деньги, а пока их покровители выясняли отношения после кражи, кошки становились причиной беспорядка и разбивали посуду. Мудрые создания имеют связь с космосом и обладают знаниями, а еще могут быть незаметными разведчиками далеких цивилизаций, сражающихся с любым злом на нашей планете.
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dzen / Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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