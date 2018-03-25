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Шахматная партия Виктора Корчного с фантомом гроссмейстера Гезы Мароци доказала реальное существование иного мира

В 80-х годах ленинградский шахматист Виктор Корчной решил помериться силами с венгерским гроссмейстером Гезой Мароцци, вот только их партия отличалась от обычных соревнований. Соперник россиянина умер в 50-х годах, но игра с его фантомом доказала реальное существование иного мира.

Шахматная партия Виктора Корчного с фантомом гроссмейстера Гезы Мароци доказала реальное существование иного мира


Судьбы героев нашей истории тоже были похожи, потому что они претендовали на звание мировых чемпионов, но так и не добились желаемых результатов. Корчной родился в 30-х годах и уже, будучи 13-летним подростком стал увлекаться шахматами. Затем молодой человек учился в ЛГУ на историческом факультете, но не прекращал своего увлечения и принимал участие во многих турнирах, став четырехкратным чемпионом, завоевавшим золотые награды. В 70-х годах после соревнования в Амстердаме, Виктор решил не возвращаться в СССР, поселившись в Швейцарии. После такого скандала его вычеркнули из списка спортсменов, лишив всех наград, а соотечественники бойкотировали дальнейшие поединки гроссмейстера. Он дважды сыграл партию с Анатолием Карповым, но проиграл состязание.

Шахматная партия Виктора Корчного с фантомом гроссмейстера Гезы Мароци доказала реальное существование иного мира


Геза Мароцци появился на свет в 1870 году и с 15-летнего возраста серьезно занимался шахматами, будучи по профессии математиком и инженером. Он умер до рождения нашего героя, которому ученый Вольфганг Айзенбайс предложил сыграть партию с умершими спортсменами. Сначала эта идея показалась бывшему советскому гражданину безумной, но он решил рискнуть и перечислил имена противников, куда входил венгр. Проводником между миром живых и усопших был медиум Роберт Ролланс, ничего не понимающий в этом виде спорта, но владеющий техникой автоматического письма. Все участники события проводили эксперимент бесплатно, а также призрачный шахматист согласился сыграть партию белыми фигурами, хотя немного сетовал, что давно уже не тренировался в игре. Он отметил, что согласился выйти на контакт, чтобы доказать людям реальность существования других измерений, где живут бестелесные души. Также человек хотел прославить свою родину в случае выигрыша.

Шахматная партия Виктора Корчного с фантомом гроссмейстера Гезы Мароци доказала реальное существование иного мира


Состязание длилось долгое время, потому что иногда Мароцци был не в настроение, а сопернику приходилось принимать участие в других турнирах. Несмотря на старомодные методы венгра, его решения оказались сильными в конце поединка, когда он показал мастерство обороны и эндшпиля. Организатор опыта сделал все возможное, чтобы подтвердить реальность такого зрелища и пригласил сюда независимого специалиста Неппе, который тоже прекрасно играл в шахматы. Он сразу подчеркнул, что высокое мастерство покойного гроссмейстера невозможно подделать, а также исключено вмешательство со стороны ПК. Мароцци охотно делился с экспертами подробностями своей жизни и выдал такую информацию, о которой никто не мог знать, кроме этого человека. Он упомянул о партии с бывшим школьным другом, который блестяще показал своим способности в Сан-Ремо. Только в конце венгру удалось найти правильное решение и победить своего удачливого собрата. Медиум видел все ходы призрака и понимал их значение, а необычный поединок завершился в 90-х годах, когда Геза признал свое поражение. Журналисты попытались выяснить все подробности общения с иным миром у Ролланса, но он внезапно умер и с тех пор больше не выходил на связь.
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dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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