Новое устройство собирает воду из воздуха любого климата

Указывается прибор, способный извлечь доступную влагу при любом сухом климате. Презентовано устройство еще в 2017 году, а за прошедшее время оно доработано и улучшено. Главное отличие инновационной модели – это способность экстрагировать влагу из условий климата с 10% присутствием воды. Имеющиеся подобные разработки работают только с влажностью при 50%. Кроме того, функционирует устройство с минимальным количеством энергии или полностью автономно.Основу конструкции составляет каркас на металлически-органической основе или MOF. Состав содержит молекулы, создающие образ сверхпористого материала, у которого значительная гидрофильность, а так же способность по эффективному втягиванию жидкости. Действие можно представить выниманием влаги из воздуха, с дальнейшим хранением ее в полостях пор в ночное время, а при поступлении дневного солнечного света, он вынуждает поры в материале выпускать накопившуюся жидкость.Как рассказали ученые, у системы полностью пассивный режим, работа возможна даже в засушливом климате Аризоны. Эффект устройства оказался достаточно эффективным. При дальнейшей доработке, специалисты планируют добиться превышения текущего уровня сбора воды, составляющего четверть литра, и добыть целый литр.