АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Новое устройство собирает воду из воздуха любого климата

Массачусетский технологический институт, совместно с Калифорнийским университетом Беркли, создали разработку уникального устройства. Специалисты использовали возможности экстрагирования воды из окружающего воздуха, причем это возможно как в засушливом климате, так и в пустыне. Уже проведены испытания аппарата, которые показали успешные результаты.

Указывается прибор, способный извлечь доступную влагу при любом сухом климате. Презентовано устройство еще в 2017 году, а за прошедшее время оно доработано и улучшено. Главное отличие инновационной модели – это способность экстрагировать влагу из условий климата с 10% присутствием воды. Имеющиеся подобные разработки работают только с влажностью при 50%. Кроме того, функционирует устройство с минимальным количеством энергии или полностью автономно.

Новое устройство собирает воду из воздуха любого климата


Основу конструкции составляет каркас на металлически-органической основе или MOF. Состав содержит молекулы, создающие образ сверхпористого материала, у которого значительная гидрофильность, а так же способность по эффективному втягиванию жидкости. Действие можно представить выниманием влаги из воздуха, с дальнейшим хранением ее в полостях пор в ночное время, а при поступлении дневного солнечного света, он вынуждает поры в материале выпускать накопившуюся жидкость.

Как рассказали ученые, у системы полностью пассивный режим, работа возможна даже в засушливом климате Аризоны. Эффект устройства оказался достаточно эффективным. При дальнейшей доработке, специалисты планируют добиться превышения текущего уровня сбора воды, составляющего четверть литра, и добыть целый литр.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
OnePlus 5T снят с продажи
Эксперты подсчитали реальную себестоимость
Уфологи: В горах Афганистана появилось огромное
В сеть выложили тизер перспективного кросс-купе
«Настоящий мужчина» Павел Грудинин проиграл спор
Через 5 лет сервисы Apple станут популярнее iPhone
Цымбалюк-Романовская рассказала, как Армен
Коллеги по театру обвинили вдову Олега Табакова в
Матильда Шнурова показала поклонникам фирменное
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук огорчили своим
Елена Ваенга опубликовала в Instagram фото своего
Свидетели предоставили ученым новые
Месяц на стипендию в 1472 рубля прожил российский
Новое устройство собирает воду из воздуха любого
Портал в другое измерение был запечатлен на видео
Проснувшийся неаполитанский супервулкан Кампи
Уфологи сообщили о вхождении Солнечной системы в
Китай разрабатывает мощную гиперзвуковую
Volvo на автосалоне в Нью-Йорке представит две
NASA показало остатки сверхновой, названной
Российский посол написал письмо пострадавшему в
Тюменские медики вернули ветерану войны зрение
Xiaomi представила наушники-вкладыши Mi Half
Тренер прокомментировал неудачу Алины Загитовой
Эксперты рассказали, почему ученые и военные
Младшая дочь Игоря Крутого повзрослела и
В «Роскосмос» определили дату запуска спутника
В будущем развитые технологии помогут людям
В Китае продают аналог Apple Watch Series 3 и
Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы
Просмотреть все новости