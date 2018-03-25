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Ученые: Главными врагами человеческой самооценки являются мозг и память

Психологи выяснили, что главными врагами человеческой самооценки являются мозг и память. Сама она не приходит вместе с рождением ребенка, а вырабатывается на протяжении всей жизни.

Мозг быстро запоминает все негативные события, после чего начинает использовать уловки, чтобы напомнить о них индивидууму. Потому многие люди начинают заострять свое внимание на недостатках, пренебрегая позитивными моментами, а дальше начинают чувствовать себя ущербными личностями.

Ученые: Главными врагами человеческой самооценки являются мозг и память


Эволюция заставили человечество настороженно относиться к различным переменам из-за угрозы смерти. Однако тревожность только ухудшает ситуацию, а соцсети могут придать проблеме глобальные черты. Память тоже фиксирует события, связанные с детством, когда любая фраза вызывала комплекс неполноценности. Потому спасаться от таких факторов нужно с помощью специалистов вместо придуманного образа неудачника.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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