Ученые: Главными врагами человеческой самооценки являются мозг и память

Мозг быстро запоминает все негативные события, после чего начинает использовать уловки, чтобы напомнить о них индивидууму. Потому многие люди начинают заострять свое внимание на недостатках, пренебрегая позитивными моментами, а дальше начинают чувствовать себя ущербными личностями.Эволюция заставили человечество настороженно относиться к различным переменам из-за угрозы смерти. Однако тревожность только ухудшает ситуацию, а соцсети могут придать проблеме глобальные черты. Память тоже фиксирует события, связанные с детством, когда любая фраза вызывала комплекс неполноценности. Потому спасаться от таких факторов нужно с помощью специалистов вместо придуманного образа неудачника.