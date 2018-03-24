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Свидетели предоставили ученым новые доказательства существования загробной жизни

Люди интересуются вопросами, касающимися загробной жизни, но также появилось много фактов, что после смерти человек только начинает свой путь в иных мирах. Свидетели предоставили ученым новые доказательства ее реальности, описав голоса мертвых родственников и встречи с их фантомами.

Тереза Чунг услышала слова своей матери, которые спасли ей жизнь. Она ехала на машине и собиралась повернуть налево, но после предупреждения решила не менять свой маршрут. Женщина не попала в ДТП и осталась жить, после чего поверила в существование другого измерения. Сотрудник министерства юстиции тоже пережила аналогичные события, когда была 11-летним ребенком.

Свидетели предоставили ученым новые доказательства существования загробной жизни


Тогда ее подруга находилась в коме, но внезапно очнулась после приказа ее деда. Врачи были шокированы таким зрелищем, потому что уже не надеялись вернуть пациентку в этот мир. Исследования ученых тоже показали, что сознание человека продолжает работать после кончины, когда сердце уже перестало биться. Опыты были зафиксированы в документах и подтвердили правдивость информации.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
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