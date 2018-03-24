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Уфологи: В горах Афганистана появилось огромное НЛО

Уфологи, вещающие с YouTube-канала SECTION 51, заявили, что в горах Афганистана появилось огромное НЛО. Специалисты добавили, что данной информацией с ними поделился некий сотрудник американской разведки.

Уфологи: В горах Афганистана появилось огромное НЛО


Ученые уточнили, что американские военнослужащие отправились в горы Афганистана, чтобы проверить информацию о больших светлых шарах. В результате проверки военные обнаружили огромное НЛО дискообразной формы. Более того, разведывательным силам пришлось вступить в бой.

Ученые, занимающиеся изучением внеземной жизни, сообщили, что такие стычки не являются редкостью. Уточняется, что инопланетяне вступили в бой с военными США во время боевых действий во Вьетнаме и во время Второй мировой войны. В моменты, когда НЛО не вступали в стычки, пришельцы просто наблюдали со стороны за военными. Пилоты истребителей зачастую замечали необычное свечение.



Однако версия виртуальных уфологов с канала SECTION 51 подверглась критике со стороны пользователей Сети, которые отметили, что ролик об огромном НЛО в горах Афганистана – явный монтаж. И странное свечение во время войн может являться секретными разработками землян.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:50
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