Уфологи: В горах Афганистана появилось огромное НЛО

Ученые уточнили, что американские военнослужащие отправились в горы Афганистана, чтобы проверить информацию о больших светлых шарах. В результате проверки военные обнаружили огромное НЛО дискообразной формы. Более того, разведывательным силам пришлось вступить в бой.Ученые, занимающиеся изучением внеземной жизни, сообщили, что такие стычки не являются редкостью. Уточняется, что инопланетяне вступили в бой с военными США во время боевых действий во Вьетнаме и во время Второй мировой войны. В моменты, когда НЛО не вступали в стычки, пришельцы просто наблюдали со стороны за военными. Пилоты истребителей зачастую замечали необычное свечение.Однако версия виртуальных уфологов с канала SECTION 51 подверглась критике со стороны пользователей Сети, которые отметили, что ролик об огромном НЛО в горах Афганистана – явный монтаж. И странное свечение во время войн может являться секретными разработками землян.