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Российский посол написал письмо пострадавшему в Солсбери сержанту полиции

Российский посол Александр Яковенко написал британскому сержанту полиции Нику Бейли, травившемуся при оказании помощи Сергею Скрипалю, а также его дочери в Солсбери.

Российский посол написал письмо пострадавшему в Солсбери сержанту полиции

Яковенко в этом письме отметил, что РФ не связана с громким отравлением. По его словам Россиия готова сотрудничать с властями Великобритании. Посол написал что с радостью узнал про выписку Ника Бейли из больницы. Он пожелал сержанту полного выздоровления, и скорейшего возвращения к нормальной жизни. Яковенко выразил благодарность за храбрость, которую Бейли проявил в ходе случившегося в Солсбери инцидента.

"РИА новости" передали, что «Дело Скрипаля» продолжают расследовать. Великобритания в произошедшем обвинила РФ, выслав 23 российских дипломатов. Российская сторона ответила аналогичными действиями. События в Солсбери представители российского МИДа назвали грубо сфальсифицированной очередной авантюрой, которая в свою очередь невыгодна по всем параметрам РФ.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:50
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