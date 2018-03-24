Российский посол написал письмо пострадавшему в Солсбери сержанту полиции
Российский посол Александр Яковенко написал британскому сержанту полиции Нику Бейли, травившемуся при оказании помощи Сергею Скрипалю, а также его дочери в Солсбери.
Яковенко в этом письме отметил, что РФ не связана с громким отравлением. По его словам Россиия готова сотрудничать с властями Великобритании. Посол написал что с радостью узнал про выписку Ника Бейли из больницы. Он пожелал сержанту полного выздоровления, и скорейшего возвращения к нормальной жизни. Яковенко выразил благодарность за храбрость, которую Бейли проявил в ходе случившегося в Солсбери инцидента.
"РИА новости" передали, что «Дело Скрипаля» продолжают расследовать. Великобритания в произошедшем обвинила РФ, выслав 23 российских дипломатов. Российская сторона ответила аналогичными действиями. События в Солсбери представители российского МИДа назвали грубо сфальсифицированной очередной авантюрой, которая в свою очередь невыгодна по всем параметрам РФ.
Яковенко в этом письме отметил, что РФ не связана с громким отравлением. По его словам Россиия готова сотрудничать с властями Великобритании. Посол написал что с радостью узнал про выписку Ника Бейли из больницы. Он пожелал сержанту полного выздоровления, и скорейшего возвращения к нормальной жизни. Яковенко выразил благодарность за храбрость, которую Бейли проявил в ходе случившегося в Солсбери инцидента.
"РИА новости" передали, что «Дело Скрипаля» продолжают расследовать. Великобритания в произошедшем обвинила РФ, выслав 23 российских дипломатов. Российская сторона ответила аналогичными действиями. События в Солсбери представители российского МИДа назвали грубо сфальсифицированной очередной авантюрой, которая в свою очередь невыгодна по всем параметрам РФ.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:50