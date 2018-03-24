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Правительство России вложит средства ФНБ в высокорисковые активы

Антон Силуанов, министр финансов России заявил, что когда активы страны вырастут с 5% до 7% (такой процент активов установлен законом) - правительство вложит часть средств ФНБ в высокорисковые активы. Это относится к покупке акций и игре на бирже.

По выражению многих экспертов, это выглядит как первый признак того, что экономическая ситуация настолько плоха, после президентских выборов, что приходится выбирать более рискованные экономические инструменты, чтобы экономика не рухнула окончательно. Учитывая, что Резервный фонд ($12 трлн) страны был истощен за 4 года, то и этот шаг может привести к не предсказуемым экономическим последствиям.

Правительство России вложит средства ФНБ в высокорисковые активы


Чиновники приводят в пример - норвежский опыт, когда часть своего резервного фонда они перераспределили в сектор биржевой торговли, скупая акции. Учитывая, что средства ФНБ составляют сегодня всего 66,4 млрд долларов, то они могут закончится уже в начале следующего года, считает экономист Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:25
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