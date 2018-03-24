Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы вернуться в РФ
Бывший одноклассник Сергея Скрипаля рассказал, что бывший сотрудник ГРУ просил разрешения у Владимира Путина вернуться ему в Российскую Федерацию.
Специализированными СМИ передаётся, что Сергей Скрипаль сожалел касательно своего решения стать двойным агентом. Скрипаль в письме, которое было адресовано Путину, отметил, что это решение испортило его жизнь. Скрипаль в обращении просил разрешения вернуться в РФ, заявляя про свою преданность не Российской Федерации, а Советскому Союзу. Такого рода информацию СМИ получили от Владимира Тимошкова, который является бывшим одноклассником Скрипаля.
По словам Тимошкова, Скрипаля тяготил факт, что он не смог увидеться с матерью, братьями, а также прочими близкими. Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём главы Российской Федерации, заявил представителям прессы, что подобные сведения касательно письма, отосланного Скрипалём В. Путину, не соответствуют действительности.
Специализированными СМИ передаётся, что Сергей Скрипаль сожалел касательно своего решения стать двойным агентом. Скрипаль в письме, которое было адресовано Путину, отметил, что это решение испортило его жизнь. Скрипаль в обращении просил разрешения вернуться в РФ, заявляя про свою преданность не Российской Федерации, а Советскому Союзу. Такого рода информацию СМИ получили от Владимира Тимошкова, который является бывшим одноклассником Скрипаля.
По словам Тимошкова, Скрипаля тяготил факт, что он не смог увидеться с матерью, братьями, а также прочими близкими. Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём главы Российской Федерации, заявил представителям прессы, что подобные сведения касательно письма, отосланного Скрипалём В. Путину, не соответствуют действительности.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:35