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Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы вернуться в РФ

Бывший одноклассник Сергея Скрипаля рассказал, что бывший сотрудник ГРУ просил разрешения у Владимира Путина вернуться ему в Российскую Федерацию.

Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы вернуться в РФ

Специализированными СМИ передаётся, что Сергей Скрипаль сожалел касательно своего решения стать двойным агентом. Скрипаль в письме, которое было адресовано Путину, отметил, что это решение испортило его жизнь. Скрипаль в обращении просил разрешения вернуться в РФ, заявляя про свою преданность не Российской Федерации, а Советскому Союзу. Такого рода информацию СМИ получили от Владимира Тимошкова, который является бывшим одноклассником Скрипаля.

По словам Тимошкова, Скрипаля тяготил факт, что он не смог увидеться с матерью, братьями, а также прочими близкими. Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём главы Российской Федерации, заявил представителям прессы, что подобные сведения касательно письма, отосланного Скрипалём В. Путину, не соответствуют действительности.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:35
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