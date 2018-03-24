Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы вернуться в РФ

Специализированными СМИ передаётся, что Сергей Скрипаль сожалел касательно своего решения стать двойным агентом. Скрипаль в письме, которое было адресовано Путину, отметил, что это решение испортило его жизнь. Скрипаль в обращении просил разрешения вернуться в РФ, заявляя про свою преданность не Российской Федерации, а Советскому Союзу. Такого рода информацию СМИ получили от Владимира Тимошкова, который является бывшим одноклассником Скрипаля.По словам Тимошкова, Скрипаля тяготил факт, что он не смог увидеться с матерью, братьями, а также прочими близкими. Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём главы Российской Федерации, заявил представителям прессы, что подобные сведения касательно письма, отосланного Скрипалём В. Путину, не соответствуют действительности.