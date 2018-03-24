В Татарстане планируют запуск производства субстанций для пересадки органов

Открытие завода будет проходить в рамках проекта «Серер», производство фармацевтических субстанций по ферментативному и органическому синтезу, начнут в период 2021-2022 годов. Первоначально планируется выпуск трех активных фармсубстанций.Компания «Нанофарма-Девелопмент» представляет интересы Ferring в Татарстане. Место расположения - территория технополиса «Химград», непосредственно в Казани. Здесь уже запущены промышленные производственные мощности изготовления препаратов для лечения миелолейкоза и трансплантологии со второй половины 2017 года. На стадии разработки еще осваиваются 10 препаратов в области ВИЧ, онкологических заболеваний, некоторых орфанных болезней , а так же пересадки органов и тканей. Новый участок производства планируют завершить в 2018 году, данное комплексное строительство направленно на выпуск препаратов для лечения бесплодия и профилактики женских болезней.