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В Татарстане планируют запуск производства субстанций для пересадки органов

Завод по выпуску субстанций пересадки тканей и органов планируют открыть в Казани. Это первое производство данного направления в России. Информация опубликована после проведения встречи между президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и представителями руководства компании Ferring в Швейцарии.

Открытие завода будет проходить в рамках проекта «Серер», производство фармацевтических субстанций по ферментативному и органическому синтезу, начнут в период 2021-2022 годов. Первоначально планируется выпуск трех активных фармсубстанций.

В Татарстане планируют запуск производства субстанций для пересадки органов


Компания «Нанофарма-Девелопмент» представляет интересы Ferring в Татарстане. Место расположения - территория технополиса «Химград», непосредственно в Казани. Здесь уже запущены промышленные производственные мощности изготовления препаратов для лечения миелолейкоза и трансплантологии со второй половины 2017 года. На стадии разработки еще осваиваются 10 препаратов в области ВИЧ, онкологических заболеваний, некоторых орфанных болезней , а так же пересадки органов и тканей. Новый участок производства планируют завершить в 2018 году, данное комплексное строительство направленно на выпуск препаратов для лечения бесплодия и профилактики женских болезней.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:25
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