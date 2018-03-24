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20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов

Два десятка стран, которые входят в ЕС, выразили готовность солидаризоваться непосредственно с британским правительством, а также выслать из своих государств российских дипломатов.

20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов


Для этого поводом послужило отравление британского агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии. Правительство Великобритании обвинило РФ в причастности к смерти Скрипаля, выслав из государства 23 сотрудников дипломатических ведомств. РФ ответила аналогичными мерами. Около 20 европейских стран также решили выслать российских дипломатов. Москву в понедельник покинет посол Европейского Союза. Потом начнется высылка российских дипломатов из Литвы, Дании, Эстонии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Чехии, Германии, Польши, Ирландии, Франции.

Между тем РФ отрицает причастность к отравлению Скрипаля. По словам Путина, Великобритания намерено нагнетает ситуацию в канун очередных президентских выборов в РФ и ЧМ по футболу.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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