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Земле угрожает астероид-арахис, весом в 50 миллиардов тонн

Астероид (4179) Таутатис, имеющий диаметр в 5,4 километра, а также вес в 50 миллиардов тонн, относится к группе небесных тел, которые часто сближаются с Землей.

Земле угрожает астероид-арахис, весом в 50 миллиардов тонн

Данный космический объект обладает формой арахиса. По всей видимости, раньше он имел две отдельные части, которые вследствие каких-то факторов склеились. Так как объект имеет необычную форму, ученым не удалось рассчитать на длительный период точную его орбиту. Вследствие этого Таутатис является опасным астероидом. В ToDay News Ufa сообщили, что трудно определить, какой будет орбита данного астероида через пятьдесят лет. Есть данные, что в 2065 году этот объект пройдёт максимально близко мимо Земли.

Учёные утверждают, что в случае столкновения Таутатиса с Землёй, на голубой планете начнется ядерная зима. Между тем у человечества будет шанс выжить. Стоит отметить, что динозавров в древние времена погубило небесное тело, имевшее размеры вдвое больше в сравнении с Таутатисом.
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:31
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