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Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

На сайте Минобороны США появилось сообщение, касающееся нового указа Дональда Трампа, подписанного 23 марта. Он запретил трансгендерам служить в армии, но это не относится к резервистам национальной гвардии.

Такие дебаты между сторонниками и противниками людей, сменивших свой пол, продолжаются на протяжении 8 лет. Барак Обама разрешал принимать их на службу по контракту, но его последователь после инаугурации запретил практиковать такие методы. Затем судебное решение отменило приказы главнокомандующего, однако сейчас глава страны аргументировал свои действия результатами доклада экспертов.

Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии


Они отметили, что трансгендеры нуждаются в дополнительных услугах медиков, но все расходы оплачивает Пентагон. Также ведомство будет вынуждено выполнять аналогичные действия, касающиеся операций военнослужащих, если они пожелают изменить пол.
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Политика
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:45
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