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Американские пассажиры запечатлели на камеру появление НЛО в форме горящего треугольника

В последнее время пришельцы любят позировать перед пассажирами воздушного транспорта. Сейчас американцы запечатлели на камеру появление НЛО в форме горящего треугольника, пролетая над Техасом.

Американские пассажиры запечатлели на камеру появление НЛО в форме горящего треугольника


Авторы сюжета, опубликованного в сетях, решили сохранить на память кадры восхода солнца, сделанные на большой высоте. Они даже не подозревали, что объектив захватит внеземной транспорт, пытающийся оставаться невидимым в лучах света. Эксперты оценили сюжет и отметили, что НЛО был зафиксирован в необычном ракурсе.



Пользователи сетей отметили, что вместо гуманоидов это могла быть секретная разработка военных “Black Manta”, напоминающая своими формами космические технологии. Но пока официальной информации, подтверждающей существование самолета, нет, а потому аппарат может иметь отношение к инопланетянам.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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