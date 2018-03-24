Американские пассажиры запечатлели на камеру появление НЛО в форме горящего треугольника

Авторы сюжета, опубликованного в сетях, решили сохранить на память кадры восхода солнца, сделанные на большой высоте. Они даже не подозревали, что объектив захватит внеземной транспорт, пытающийся оставаться невидимым в лучах света. Эксперты оценили сюжет и отметили, что НЛО был зафиксирован в необычном ракурсе.Пользователи сетей отметили, что вместо гуманоидов это могла быть секретная разработка военных “Black Manta”, напоминающая своими формами космические технологии. Но пока официальной информации, подтверждающей существование самолета, нет, а потому аппарат может иметь отношение к инопланетянам.