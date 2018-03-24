В небе над Турцией НЛО чуть не столкнулся с пассажирским самолетом

Загадочный объект внезапно показался над облаками и оставил после своего полета длинный шлейф, а также находился рядом с воздушным транспортом людей, желая приблизиться к нему на минимальное расстояние. Мужчина был шокирован таким зрелищем, потому что он занимался случаями появления НЛО раньше. На большой высоте воздух настолько прозрачен, что любая иллюзия исключена.Супруга решила снять внеземных гостей на камеру, хотя тоже испугалась, заметив их маневры. Возможно, они просто решили показать свои возможности, не желая вредить пассажирам. Многие исследователи заинтересовались содержимым ролика, а пользователи сетей выразили разное мнение, упомянув о ракетах или химиотрассах.