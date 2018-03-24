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Ученые: Первые птицы на планете не высиживали яйца

Исследователи проанализировали найденные останки окаменелой скорлупы яиц самых древних птиц на планете. Оказалось, что птицы рождались на свет не из-за того, что яйца высиживали, как считалось ранее.

Ученые рассказывают, что скорлупа яиц древних птиц была слишком тонкая для того, чтобы их высидеть и не раздавить само яйцо с птенцом. Чтобы подтвердить эту теорию, ученые изучили яйца более 200 древних птиц и доказали, что скорлупа действительно не могла выдержать вес птиц.

Ученые: Первые птицы на планете не высиживали яйца


Про все исследования рассказал палеонтолог Линкольн Чарльз Диминг из Великобритании. Он сообщил, что с начала двадцать первого века было найдено множество скорлуп яиц не только динозавров, но и древних птиц. Множество исследований проводилось на территории Китая и Монголии.

В результате изучения скорлупы стало известно, что на самом деле яйца могли выдержать массу в несколько раз меньше, чем весила взрослая особь пернатых. Опираясь на этот факт и был сделан вывод, что древние птицы не высиживали яйца и так продолжалось до тех пор, пока не закончилась эра динозавров.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:15
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