Планетологи предлагают NASA оснастить зонды к Европе и Энцеладу детекторами инопланетной ДНК

Как рассказала астробиолог Джорджтаунского университета Сара Джонсон, если NASA оснастит свои автоматические станции, которые собирается отправить в 2020 и 2030-х годах к Европе и Энцеладу, детекторами инопланетной ДНК, это может помочь в поисках внепланетной жизни на этих спутниках, обитающей, предположительно, в океанах льда.Ученые планирую к моменту запуска космическим агентством своих зондов к лунам Юпитера и Сатурна разработать универсальное средство для определения инопланетного генома, чтобы зонды на месте смогли определить и ответить на вопрос, терзающий исследователей не один десяток лет, есть ли жизнь в ледяных океанах Энцелада и Европы.