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Планетологи предлагают NASA оснастить зонды к Европе и Энцеладу детекторами инопланетной ДНК

Ученые предлагают NASA оснастить детекторами инопланетной ДНК автоматические станции, которые космическое агентство планирует отправить к Энцеладу и Европе. По мнению экспертов, данные действия помогут точно установить, присуща ли инопланетная жизнь на спутниках Сатурна и Юпитера.

Планетологи предлагают NASA оснастить зонды к Европе и Энцеладу детекторами инопланетной ДНК


Как рассказала астробиолог Джорджтаунского университета Сара Джонсон, если NASA оснастит свои автоматические станции, которые собирается отправить в 2020 и 2030-х годах к Европе и Энцеладу, детекторами инопланетной ДНК, это может помочь в поисках внепланетной жизни на этих спутниках, обитающей, предположительно, в океанах льда.

Ученые планирую к моменту запуска космическим агентством своих зондов к лунам Юпитера и Сатурна разработать универсальное средство для определения инопланетного генома, чтобы зонды на месте смогли определить и ответить на вопрос, терзающий исследователей не один десяток лет, есть ли жизнь в ледяных океанах Энцелада и Европы.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 02:00
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