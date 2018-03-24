В Антарктиде обнаружены следы древней цивилизации
Независимый эксперт, изучающий Антарктиду при помощи программы Google Earth, обнаружил удивительную находку – гигантские пирамиды, размерами превышающие египетские.
Исследователь-любитель обнаружил с помощью программы Google Earth в окрестностях континента Антарктида древние сооружения, напоминающие с виду пирамиды Египта, однако размеры их превышают гробницы фараонов. Эксперты считают, что находка может служить доказательством существования в древности неизвестной высокоразвитой цивилизации.
В Антарктиду планируют отправить научную экспедицию для дальнейшего исследования странных сооружений. Предположительно, ученые снимут верхний слой льда, дабы открыть пирамиды Антарктиды и детальнее их изучить. Только в этом случае можно будет с уверенностью сказать, принадлежат ли они к эпохе неизвестной цивилизации или же являются природными причудливыми объектами.
Исследователь-любитель обнаружил с помощью программы Google Earth в окрестностях континента Антарктида древние сооружения, напоминающие с виду пирамиды Египта, однако размеры их превышают гробницы фараонов. Эксперты считают, что находка может служить доказательством существования в древности неизвестной высокоразвитой цивилизации.
В Антарктиду планируют отправить научную экспедицию для дальнейшего исследования странных сооружений. Предположительно, ученые снимут верхний слой льда, дабы открыть пирамиды Антарктиды и детальнее их изучить. Только в этом случае можно будет с уверенностью сказать, принадлежат ли они к эпохе неизвестной цивилизации или же являются природными причудливыми объектами.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 04:00