В Антарктиде обнаружены следы древней цивилизации

Исследователь-любитель обнаружил с помощью программы Google Earth в окрестностях континента Антарктида древние сооружения, напоминающие с виду пирамиды Египта, однако размеры их превышают гробницы фараонов. Эксперты считают, что находка может служить доказательством существования в древности неизвестной высокоразвитой цивилизации.В Антарктиду планируют отправить научную экспедицию для дальнейшего исследования странных сооружений. Предположительно, ученые снимут верхний слой льда, дабы открыть пирамиды Антарктиды и детальнее их изучить. Только в этом случае можно будет с уверенностью сказать, принадлежат ли они к эпохе неизвестной цивилизации или же являются природными причудливыми объектами.